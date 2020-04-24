Цхинвал, , 14:54 — REGNUM Парад на День Победы и шествие «Бессмертный полк» в Южной Осетии решено перенести на более поздний срок. Об этом 24 апреля на заседании штаба по борьбе с коронавирусом рассказал президент республики Анатолий Бибилов, сообщает агентство «Рес».

Как заявил глава Южной Осетии, пока непонятно, как сложится эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в стране на 9 мая.

«Мы проведем парад тогда, когда его будут проводить в Москве на Красной площади», — сказал Бибилов. Он отметил, что считает такое решение верным и с политической точки зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Осетии ранее решило продлить действие карантинных мер в стране до 30 апреля, но разрешило открыть торговые объекты и предприятия по оказанию услуг населению. В республике нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.

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