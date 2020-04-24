Рязань, , 14:41 — REGNUM На разрывной режим работы переводят общественный транспорт Рязани, сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии. Городским перевозчикам выделили два интервала в сутки.

Общественный транспорт Рязани будет курсировать с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. В городском оперативном штабе подчеркнули, что такие меры уже приняты в других крупных российских городах. По поручению главы администрации Елены Сорокиной, начнут работу три «линии помощи». Первая на базе управления транспорта для руководителей предприятий, которые не могут скорректировать режим работы, но хотят его внедрить, например, спецрейсы для доставки персонала на работу. Вторая заработает в управлении экономического развития для сотрудников организаций, испытывающих трудности из-за нестандартного графика работы. Третья — организована для жителей города, которым с 10:00 до 16:00 требуется плановая медицинская помощь, эту линию будет курировать управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Разрывной график работы вводится с 27 апреля.