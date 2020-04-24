Москва, , 14:39 — REGNUM Министерство здравоохранения выпустит рекомендации для лечения детей с коронавирусом. Об этом 24 апреля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, методические рекомендации планируется выпустить сегодня, 24 апреля, несмотря на небольшое число заболеваний среди несовершеннолетних. Мурашко добавил, что среди больных есть дети старшего возраста, в том числе в тяжелом состоянии.

Напомним, 24 апреля министерство здравоохранения России выпустило методические рекомендации по оказанию помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным, которые заразились коронавирусом.

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