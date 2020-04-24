Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Гражданам Грузии, которые из-за коронавируса потеряли работу и стабильную зарплату, государство в течение 6 месяцеввыплатит помощь в общей сложностив размере 1200 лари.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя 24 апреляантикризисный план правительства. По его же информации, ежемесячно такие граждане будут получать по200 лари.

Таких лишившихся работы граждан, по подсчетам правительства, 350 000 человек, и бюджет этого вида помощи составит 420 миллионов лари.

Общий размер антикризисного бюджета составит 3,5 млрд лари. По заявлению премьера, возможность планирования и оказания населению этой и иной помощи в условиях пандемии появилась после того, как Грузия одной из первых получила обещания от международных финансовых институтов и зарубежных партнеров об оказании финансовой помощи, а затем и первые финансовые поступления в рамках этой помощи.