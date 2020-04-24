Джакарта, , 14:36 — REGNUM В разгар сложных условий, вызванных вспышкой коронавируса, PT Barata Indonesia смогла расширить экспорт компонентов для электростанции в Армению, сообщает Antara.

Компания PT Barata Indonesia экспортирует компоненты паровой турбины и камеры сгорания для электростанции комбинированного цикла «Ереван-2» в Армении.

«На данный момент компоненты готовы к отправке в Армению», — говорится в заявлении индонезийской компании.

Напомним, новая электростанцию «Ереван-2» мощностью 250 МВт будет построена на площадке «Ереван-1» в 10 км к югу от Еревана.

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