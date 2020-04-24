Кызыл, , 14:34 — REGNUM Динамика обеспеченности в Туве средствами индивидуальной защиты существенно улучшилась после того, как два дня назад на оперативном совещании под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина министр промышленности Денис Мантуров перечислил регионы, от которых не поступили заявки на аппараты ИВЛ, среди них прозвучала и Тува. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Как отметил Глава республики Шолбан Кара-оол, «произошла ошибка»:

«Письменные заявки на необходимое количество оборудования, в том числе ИВЛ и средств защиты, нами направлялись с марта. Мы уже разобрались и согласовали свои действия с федеральным министерством».

Министр экономики Тувы Елена Каратаева сообщила о предпринятых действиях: «Вчера через Минпромторг России мы уже заключили соглашение с АО «Концерн радиоэлектронных технологий» на поставку 25 аппаратов ИВЛ. Дополнительно с ними прорабатываем вопрос о приобретении еще десяти аппаратов из средств республиканского бюджета. Сейчас идет отработка графика поставок. Также при содействии Минпромторга России мы заключили соглашение с корпорацией «Росхимзащита» на поставку 32 тысяч защитных костюмов для врачебных бригад. Также и с ними ведем работу по корректировке графика поставок. Мы организовали в республике небольшое производство защитных костюмов. Сейчас ожидается на днях получение регистрационного удостоверения на эту продукцию. Мощности не так велики, но мы планируем снизить критичность и зависимость поставок средств защиты из-за пределов республики».

Министр здравоохранения республики Артыш Сат также поделился информацией о поддержке сибирских предприятий из Кемеровской и Новосибирской областей на поставку одной тысячи комплектов костюмов многоразового использования и 10 000 защитных костюмов для врачей-инфекционистов.