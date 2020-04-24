Москва, , 14:34 — REGNUM В Москве рядом с больницами развернут временные сооружения еще для пяти тысяч пациентов с COVID-19, заявил 24 апреля мэр города Сергей Собянин.

«Мы приняли решение о развертывании пяти тысяч коек во временных сооружениях возле высокотехнологичных клиник», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня на заседании совета Собянин заявил, что в Москве для работы в больницах нужно направить студентов четвёртых и пятых курсов медицинских вузов.

Собянин отметил, что у старшекурсников есть мотивация и «достаточно хорошие знания».

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