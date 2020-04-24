Воронеж, , 14:33 — REGNUM Пик по заражению коронавирусом в Воронежской области ожидают 15−20 мая, об этом заявил губернатор Александр Гусев 24 апреля.

«Пик заболеваемости коронавирусом в регионе может прийтись на период с 15 по 20 мая. Впрочем, это математические выкладки, такие прогнозы не всегда сбываются. Но будем ждать, что после этого срока число заболеваний каждый день будет снижаться», — приводит слова Александра Гусева телеграм-канал пресс-службы правительства Воронежской области.

На данный момент в Воронежской области подтверждён 291 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались. 38 человек выписаны. По данным Роспотребнадзора, в 48% случаях у заразившихся отсутствуют симптомы.