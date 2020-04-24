Калининград, , 14:33 — REGNUM В Калининградской области почти треть из всех заражённых коронавирусной инфекцией без симптомов. Об этом сегодня, 24 апреля, на брифинге, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Порядка 30% из того, что мы выявляем в последнюю неделю — это бессимптомное течение болезни», — сказал Алиханов, выразив надежду, что именно эта часть выздоровеет и будет выписана быстрее всего.

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число достигло 189 инфецированных.