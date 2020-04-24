Москва, , 14:32 — REGNUM Житель РФ, который болен COVID-19 и тем не менее решил отправиться в больницу сам, а не на «скорой помощи», может поставить под угрозу здоровье окружающих. Об этом 24 апреля в рамках видеоконференции «Система ОМС в условиях пандемии COVID-19» заявила председатель ФОМС Елена Чернякова. Так она прокомментировала информацию о том, что ОМС финансирует медпомощь в случае коронавируса, только если пациента доставляет «скорая помощь», и ответила на вопрос, нет ли тут дискриминации, так как «скорая» госпитализирует человека не всегда.

«А в чём дискриминация? — поинтересовалась Чернякова. — За тобой приехала скорая помощь, тебя взяли под руки, повезли на машине в больницу, сопроводили до приёмного покоя. Это мы называем дискриминацией по отношению к тому, что ты должен где-то сам найти машину, приехать в «скорую», потом кто-то должен доставить эту машину домой, подумать о том, как её продезинфицировать? Я просто честно не понимаю… Если каждый сегодня решит куда-то поехать, то он как минимум ставит под угрозу всех окружающих, если он поехал не туда и там не работают с этими пациентами. Во-вторых, он может поехать в ту больницу, которая сегодня уже заполнена пациентами. И если станция скорой помощи чётко знает, куда нужно везти пациента, то неужели довериться специалисту и позволить отвезти себя на «скорой помощи» это мы называем дискриминацией? Мне даже немножко обидно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МГФОМС предупреждает медицинские организации Москвы о том, что обязательным условием оплаты медицинской помощи по коронавирусу станет доставка пациента бригадами скорой помощи и неотложной помощи.