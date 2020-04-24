Ижевск, , 14:32 — REGNUM У шести сотрудников АО «Ижевский механический завод» подтвердили заражение коронавирусной инфекций. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Все сотрудники предприятия с подтверждённым заражением получают необходимую медицинскую помощь, у троих заболеванием протекает бессимптомно. Тестирование на коронавирус провели в отношении 200 сотрудников, которые могли заразиться. Также около 200 человек в настоящее время находятся на карантине. Помещения, в которых работали заразившиеся, продезинфицированы.

«О закрытии предприятия речь не идет — наши меры достаточны для обеспечения безопасности и здоровья сотрудников», — заверили в концерне и добавили, что весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий на заводе проводится в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора и правительства Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 23 апреля выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в республике заражений составило 178 случаев.

Накануне три случая заражения выявлены среди работников Ижевского механического завода.