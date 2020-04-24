Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве для работы в больницах нужно направить студентов четвёртых и пятых курсов медицинских вузов. С такой просьбой обратился мэр Москвы Сергей Собянин к премьер-министру Михаилу Мишустину на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Собянин рассказал о нехватке медицинских специалистов.

«Свободных кадров нет, перетягивать из одного региона в другой также бессмысленно», — сказал он.

Мэр попросил Мишустина дать поручение к понедельнику подготовить приказ «о направлении на практику студентов четвёртого и пятого курсов».

Собянин отметил, что у старшекурсников есть мотивация и «достаточно хорошие знания».