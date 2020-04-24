Москва, , 14:52 — REGNUM В российские регионы поступили все средства, предназначенные на создание новых мест для пациентов с коронавирусом и выплаты медикам. Об этом сообщил 24 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он отметил, что все финансовые средства, выделение которых было запланировано и утверждено правительством, доведены до регионов. Они пойдут на дополнительное оснащение больниц койками и выплаты медицинскому персоналу.

План по выделению мест в больницах для пациентов с коронавирусом выполнен на 96%, указал министр.

Мурашко не исключил пересмотра формата, в рамках которого привлечены студенты медицинских вузов. Их помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией может быть зачтена как производственная практика.

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