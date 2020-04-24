Москва, , 13:59 — REGNUM На сегодняшний день в России есть все правовые условия для того, чтобы обеспечить дополнительное финансирование системы ОМС в том случае, если уже предусмотренный объём трат будет превышен. Об этом 24 апреля в рамках видеоконференции «Система ОМС в условиях пандемии COVID-19» заявила председатель ФФОМС Елена Чернякова, отвечая на вопрос о том, предполагается ли дополнительное финансирование ОМС в связи с эпидемией.

«Мы говорим о трёх аспектах. Первый — это непосредственно выпадающие доходы самого фонда. Мы понимаем те решения, которые принимаются сегодня в поддержку бизнеса. Вместе с тем мы понимаем, что эти решения приведут к выпадающим доходам. И с Минфином и Минздравом мы имеем сценарий, под каждый сценарий расчётную сумму, и в случае возникновения дефицита доходов фонда соответствующие решения будут приняты по тому сценарию, в котором мы на тот момент окажемся, — сказала она. — Второй аспект уже касается непосредственно медицинских организаций — выпадающие доходы медицинских организаций либо это дополнительные расходы, не предусмотренные территориальными программами. Законодательно вопрос урегулирован. Мониторинг, который мы ведём, позволит нам оценить эти объёмы по каждой медицинской организации».

Кроме того, как подчеркнула Чернякова, в правительстве РФ есть понимание того, что «как выпадающие доходы, так и дополнительные расходы» будут профинансированы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чернякова заявила, что ни одна страна мира не оказалась на 100% готова к вспыхнувшей пандемии коронавируса.