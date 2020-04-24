Кэри, США, 24 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite установил новый рекорд по количеству игроков-зрителей. Об этом сообщается 24 апреля на официальной странице проекта в Twitter.
https://twitter.com/FortniteGame/status/1253524351376330752
На концерт рэпера «пришли» больше 12 миллионов геймеров. По словам разработчиков, это абсолютный рекорд.
Напомним, концерт Трэвиса Скотта на виртуальной сцене в Fortnite будет идти до 26 апреля 2020 года. Сообщается, что геймеров ожидает презентация нового трека исполнителя и множество спецэффектов.
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