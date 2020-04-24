Подгорица, , 13:39 — REGNUM Черногорские врачи отмечают явную тенденцию снижения числа выявленных заражений коронавирусом в стране. Всего с момента выявления первого случая в стране заразились 319 человек. При растущем количестве проводимых тестов — в начале вспышки было примерно 10% положительных результатов. Сейчас показатели составляют 1−2%.

В настоящее время болеют COVID-19 191 человек, 123 вылечились, 5 умерли.

В больницах госпитализированы 24 человека, трое подключены к аппаратам ИВЛ.