Ирвайн, США, , 13:30 — REGNUM Благодаря следующему обновлению в Overwatch появится возможность извиниться за свои проступки во время матча. Об этом 23 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

По словам ведущего геймдизайнера Overwatch Джеффа Каплана, команда разработчиков работает над улучшением голосовых эмоций для персонажей. Теперь геймеры смогут не только позвать на помощь нажатием одной кнопки, но и извиниться.

Добавление новых голосовых эмоций должно помочь игрокам, которые слишком медленно печатают в чате или не хотят использовать микрофон. Как отмечает Kotaku, раньше «извиниться» в Overwatch могла только Мэй.

Напомним, Overwatch — это популярный соревновательный шутер от компании Blizzard Entertainment. Сейчас команда разработчиком работает над созданием сиквела.

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