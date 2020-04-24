Рим, , 13:34 — REGNUM Новый авиарейс по вывозу из Италии российских граждан может состояться до мая. Об этом сообщил 24 апреля посол России в Риме Сергей Разов в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что список желающих вернуться в Россию включает 213 имён. Есть надежда, что Минкомсвязь, Минтранс и оперативный штаб до конца апреля организуют вывозной рейс и вернут на родину всех или большую часть людей из этого списка.

Разов добавил, что воздушное сообщение между Россией и Италией сохранялось довольно долго, многие российские граждане успели вернуться домой.

Как сообщало ИА REGNUM, вывозной рейс сообщением Рим — Москва состоялся 9 апреля.

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