Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Депутат парламента Грузии, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили считает, что никакого ужесточения мер ответственности за нарушение действующего в стране режима чрезвычайного положения законодатели не принимали. Так он прокомментировал принятые парламентом 23 апреля в ускоренном порядке поправки к Кодексу административных правонарушений.

Этими поправками, с одной стороны, штрафы за часть нарушений, в частности, за нарушение правил карантина и самоизоляции, были понижены с 3000 до 2000 лари для физических лиц и с 15 000 до 10 000 лари для юридических лиц. Одновременно были внесены поправки в Уголовный кодекс, согласно которым повторное нарушение режима чрезвычайного положения карается лишением свободы сроком до 6 лет.

Причем, в кодексе административных правонарушений была уточнена еще одна статья, согласно которой нарушение режима чрезвычайного положения или военного положения и в его рамках нарушение режима карантина и самоизоляции грозит нарушителю штрафом в размере 3000 и 15 000 лари (для физических и юридических лиц соответственно).

Подобные разночтения двух схожих статей кодекса вызвали протест в обществе, а увеличение срока лишения свободы с 3 до 6 лет было расценено как несоответствующая характеру нарушений мера.

«Никакого ужесточения нет, в рамках существующего чрезвычайного положения будет применяться не принятый нами кодекс, а декрет президента, который предусматривает лишение свободы сроком максимум до трех лет», — заявил депутат.

По его мнению, определенные группы политиков попытались ввести общественность в заблуждение относительно ужесточения санкции лишения свободы до 6 лет.

«Это ложь и дезинформация. Сегодня действует дектер президента. Этим декретом уже предусмотрены меры ответственности, соответственно, декрет останется в силе, и его регуляции останутся в силе», — заявил Оханашвили.

Что касается поправок, внесенных в Уголовный кодекс, они, как утвеждает депутат, касаются нарушений не режима чрезвычайного положения, а военного положения.

«Наше общество должно знать, это означает, что если лицо умышленно передаст кому-нибудь заболевание, если это действие совершит организованная группа, если заболевшее лицо нарушит режим чрезвычайного или военного положения, или совершит нарушение, которое приведет к очень тяжелым последствиям, за которыми может последовать уничтожение жизни человека, то только в этом применяется лишение свободы до 6 лет», — заявил депутат и добавил, что срок до 6 лет может означать и 1 день, и 1 месяц, и 1 год и 6 лет, в зависимости от тяжести совершенного нарушения.

Отметим, что такие разъяснения особой ясности в этот вопрос для общества не внесли. Что касается введения штрафов за нарушение режима карантина или самоизоляции, с самого начала в законопроекте говорилось, что это делается с целью пополнения бюджета, потому что штрафы будут направляться в бюджет.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта сроком на один месяц, а 22 апреля продлен еще на месяц до 22 мая включительно.