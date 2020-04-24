Варшава, , 13:10 — REGNUM Сотрудники польской налоговой службы предотвратили незаконный вывоз из страны крупной партии медицинских масок. Об этом сообщается в информационном бюллетене Национальной налоговой администрации (KAS) Польши.

Груз был задержан на бывшем погранпереходе в Хыжне (Малопольское воеводство) на границе со Словакией. 72 тысячи медицинских масок, упакованных в картонные коробки, перевозились на грузовике с регистрационными знаками Лодзинского воеводства.

«Водитель, который перевозил средства индивидуальной защиты, не имел разрешения компетентного местного воеводы на вывоз товаров из страны», — цитирует сообщение KAS «Польское радио».

В связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Польше действуют специальные правила, запрещающие вывоз из страны без специального разрешения медицинских средств защиты. К таким средствам относятся маски для лица, одноразовые медицинские перчатки, дезинфицирующие средства, комбинезоны и специальные шлемы для медработников.

По состоянию на 23 апреля число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Польше составило 10 511 человек, в том числе 342 случая выявлены за последние сутки. 454 человека умерло.