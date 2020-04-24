Грозный, , 13:09 — REGNUM В Чечне нет никаких иных мест заключения, кроме официальных. Все слухи о якобы существующих «секретных тюрьмах» — дезинформация. Такой ответ дал глава республики 23 апреля Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram.

Он отметил, что после нападок на власти Чечни со стороны СМИ и ряда правозащитников в республике проведены проверки, организованные Следственным комитетом и прокуратурой. Были проверены в том числе подвал и котельная в его доме. Каа и следовало ожидать, отметил Кадыров, ничего не нашли, пишет РИА Новости.

«Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. <…> С ними должны работать компетентные органы», — отверг Кадыров слухи о содержании у него в подвалах нарушителей законов.

Как подчеркнул чеченский лидер, распространяют такую информацию шизофреники, люди с больной фантазией.

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