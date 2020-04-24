Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM В Казахстане от COVID-19 скончались еще два пациента — общее число жертв увеличилось до 24, сообщили 24 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Нур-Султане скончался пациент 1954 года рождения, в Алма-Ате — больной 1945 года рождения. За последние сутки в Казахстане умерли четыре человека, заразившиеся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в Казахстане выявили 2334 случая заражения коронавирусом, выздоровели 568 человек, скончались 24 пациента. Наибольшее число летальных случаев произошло в Алма-Ате — 8 и Акмолинской области — 4.

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