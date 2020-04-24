Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв не нашёл причин для ужесточения режима самоизоляции. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщил на брифинге.

«Ростовская область находится среди тех регионов, где жители ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции. Введение две недели назад справок благоприятно сказалось на индексе самоизоляции, выдача разрешений на этой неделе также улучшила ситуацию. Словом, действующие на сегодняшний день меры достаточно эффективны, пока я не вижу причин вводить более жёсткие», — сказал Ковалев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава регионального управления Роспотребнадзора оценил уровень соблюдения режима самоизоляции на Дону на «четвёрку» по пятибалльной шкале. По его мнению, вводить карантин в Батайске и Донецке, где произошёл рост выявленных случаев коронавируса, преждевременно.