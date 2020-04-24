Ижевск, , 13:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 24 апреля под наблюдением медиков находятся 353 человека. Об этом сообщает минздрав региона.

В числе наблюдаемых граждан — 62 ребёнка.

В Республиканской клинической инфекционной больнице лечение получают 237 пациентов, включая 18 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в республике заражений выросло до 178 случаев. Всего до настоящего момента в регионе 19 человек выписано, четверо скончались от обострения хронических заболеваний.