Элиста, , 13:02 — REGNUM Карантинные мероприятия на территории Калмыкии могут быть продлены. Об этом 24 апреля в прямом эфире заявил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Да, я надеюсь, что продление карантина будет. У нас есть оперативный штаб, который возглавляет Бату Сергеевич (Хасиков — прим. ИА REGNUM), я думаю, что мы в штабе примем такое решение, чтобы продлить карантинные мероприятия», — сообщил Кикенов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калмыкии действует режим самоизоляции до 30 апреля. А регионе введён запрет на работу развлекательных заведений, объектов общепита, бань и фитнес-центров. Магазинов за исключением продовольственных. Разрешена работа частных клиник, а также стоматологий — по экстренным случаям.