Бени, Конго, , 13:11 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с тем, что зараженный лихорадкой Эбола пациент, сбежавший из медицинского центра в Демократической Республике Конго (ДР Конго) на прошлой неделе, может распространить эту болезнь по стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление ВОЗ.

В соответствии с заявлением, общественные работники продолжают поиски этого человека и призывают людей не скрывать его. Медицинские работники в защитном снаряжении сопровождают поисковые группы, чтобы сразу же отвезти больного в клинику в городе Бени на востоке ДР Конго.

Сбежавший является одним из шести человек, у которого подтвердили заражение, когда ДР Конго готовилась объявить об окончании эпидемии Эболы в начале этого месяца.

По данным ВОЗ, с начала текущей вспышки лихорадки Эбола в 2018 году в ДР Конго погибли более 2200 человек.