Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM В общественном транспорте Свердловской области введут обязательный масочный режим. Об этом заявил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских на брифинге.

«Общественный транспорт является зоной риска», — подчеркнул руководитель.

Обязанность носить маску введут только для работников транспортных предприятий. В отношении пассажиров ограничатся лишь рекомендацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введут пропускной режим в майские праздники. В некоторых муниципалитетах у граждан будут проверять справки, выданные работодателем.

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