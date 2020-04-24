Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Городское поселение Мурино Всеволожского района Ленинградской области оказалось первым по количеству новых зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. За последние 24 часа положительные тесты были получены у семи местных жителей. Об этом 24 апреля сообщает оперативный штаб по Ленинградской области.

Мурино Lenobl.ru

Согласно данным оперативного штаба, неизменным лидером по количеству зараженных в регионе остается самый большой район региона — Всеволожский. Число подхвативших коронавирус перевалило за 300 человек (всего в регионе 615 зараженных за время пандемии, — прим. ред.). Список населенных пунктов этого района с наибольшим числом заболевших всё также возглавляет деревня Новосергиевка, после того как там были выявлены 123 зараженных коронавирусом трудовых мигранта.

Однако ежедневный прирост заболевших отмечается в крупных городах региона. Только за последние сутки в Мурино их было выявлено семь человек. В соседнем от него поселке Бугры — шесть. Также два новых случая зарегистрировано в административном центре района — Всеволожске. К слову, всего там зарегистрировано наибольшее число зараженных среди городских поселений района — 37 человек, на втором месте Мурино — 32 человека, Кудрово — 25. Отметим, что за время пандемии во Всеволожском районе выздоровели от коронавируса 21 человек.

В Выборгском районе Ленобласти выявлено семь новых случаев за сутки — в населенных пунктах Рощино — пять, и Первомайское — два. Ранее правительство Ленинградской области объявляли о намерении установить карантин в последнем населенном пункте. В настоящий момент в этом районе тройка лидеров по числу зараженных выглядит так: Выборг — 42, Рощино — 31, Первомайское — 29. За время пандемии в Выборгском районе смогли вылечиться 16 жителей.

Новые случаи также выявлены и в Гатчинском районе, по одному зараженному в населенных пунктах Коммунар, Шпаньково, Пудость. Самое большое число новых зараженных за сутки — в районном центре, городе Гатчина — два, итого 18. В Бокситогорском районе в городе Пикалево — три новых зараженных, итого, за все время пандемии — 17.

Напомним, что смертельных случаев в Ленобласти к 24 апреля не зафиксировано. Выздоровели 56 человек.

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