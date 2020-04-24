Саранск, 24 апреля 2020, 12:55 — REGNUM В двух населённых пунктах Мордовии объявлен карантин. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова, сообщает оперативный штаб региона.
Так, карантин объявлен в поселке Тургенево и селе Редкодубье Ардатовского района республики.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в Мордовии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в регионе заражений достигло 424 случаев. Основная часть из вновь выявленных заражений зафиксирована в Ардатовском районе — 24 случая. В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов Ардатовского района получили подтверждение диагноза COVID-19.