Цхинвал, , 12:58 — REGNUM В Национальном музее Южной Осетии создана экспозиция в честь 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 24 апреля сообщает агентство «Рес».

"Задолго до начала карантина сотрудники отдела боевой славы пополнили экспозицию новыми материалами, личными вещами участников Великой Отечественной войны, картинами и сопроводительной информацией», — рассказал журналистам директор музея Мераб Зассеев.

Он отметил, что зал боевой славы в музее особенно популярен у посетителей. Новую выставку можно будет увидеть после того, как снимут карантинные ограничения.

Стоит отметить, что 24 апреля премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев распорядился продлить карантинные меры в республике до 30 апреля. Но режим был смягчен: разрешено работать торговым объектам, салонам и мастерским.

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