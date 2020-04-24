Москва, , 12:53 — REGNUM Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщили в рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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Уточняется, что ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция — начальная стадия».

«Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре», — говорится в сообщении группы в Telegram-канале.

Также сообщается, что «состояние здоровья владыки не вызывает опасений», он продолжает осуществлять руководство деятельностью рабочей группы дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля среди священнослужителей Русской православной церкви в Москве подтвердились три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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