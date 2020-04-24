Исламабад, , 12:56 — REGNUM Правительство пакистанской провинции Синд запретило коллективные молитвы в мечетях во время празднования Рамадана, об этом 24 апреля сообщает Reuters.

Причиной тому стала угроза распространения коронавирусной инфекции, политики прислушались к мнению сотрудников здравоохранения.

«Правительство провинции Синд приняло решение, что граждане должны молиться в своих собственных домах», — отметил в комментарии журналистам агентства первый министр региона Мурад Али Шах.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане, распространилась на всю планету, заставив руководства многих стран вводить ограничительные меры.

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