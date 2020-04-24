Уфа, , 12:56 — REGNUM Свыше 60 соцучреждений закрыты на карантин в Башкирии. Об этом 24 апреля сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на командно-штабной тренировке в режиме видеоконференцсвязи.

По ее словам, в этих учреждениях прибывают 7781 гражданин и 1436 сотрудников. Отмечается, что все сотрудники, которые работают в режиме карантина, получат соответствующие доплаты к своим заработным платам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для недопущения распространения коронавируса и защиты уязвимых категорий граждан на территории Башкирии были закрыты на карантин психоневрологические интернаты, интернаты для пенсионеров и инвалидов, приюты и детские дома.

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