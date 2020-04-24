Пенза, , 12:47 — REGNUM В Пензенской области зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции среди студентов, проживающих в общежитии одного из вузов. Об этом рассказал в интервью программе «Город говорит» на телеканале «Россия-24. Пенза» руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

По словам руководителя надзорного органа, вспышка имеется среди иностранных студентов в строительном университете, подтверждено восемь случаев заражения. В общежитии проводятся карантинные меры.

Помимо этого, зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом в психоневрологическом интернате в Сосновке, среди них — два медработника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, по данным на 24 апреля, у 232 человек. За последние сутки положительные результаты тестов получил 21 житель региона.

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