Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM Жителям Нур-Султана предоставят специальные пропуска для проезда на дачные участки. Об этом 24 апреля заявил заместитель акима (мэра) города Бахтияр Макен на брифинге.

По его словам, жители столицы Казахстана отправляют в оперативный штаб заявки на проезд к дачным участкам. Макен добавил, что штаб будет точечно решать вопрос о предоставлении пропусков.

Жители Нур-Султана также просят открыть магазины для дачников, где можно купить саженцы, семена и другие товары. Макен добавил, что за пропусками обращаются также производители сельскохозяйственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Нур-Султан и ряд других городов Казахстана находятся на карантине — выезд из города разрешается только в особых случаях. Ограничительные меры действуют до конца апреля.

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