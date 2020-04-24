Тбилиси, , 12:02 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса, и общее число инфицированных на 12:00 часов 24 апреля составило 431 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

За этот же период выздоровели и выписались из больниц 7 человек, в результате чего общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 114 человек.

В графе скончавшихся по-прежнему числится 5 летальных исходов. 5888 человек находятся в зонах карантина, 571 пациент — в стационарах.

В отдельной графе фиксируются привезенные на лечение из-за рубежа 3 граждан Грузии.

В стране действует режим чрезвычайного положения, который был введен декретом и приказом президента от 21 марта, а с 22 апреля ее же приказом продлен до 22 мая. До 27 мая в Грузии запрещено движение всех видов автомобильного транспорта, не включая машины полиции, армии, скорой помощи, дистрибьюторских компаний и тех продолжающих работу объектов, которым требуется доставка сотрудников на рабочее место и обратно домой.

Для сельских жителей также сделано небольшое исключение, и им разрешено пользоваться автотранспортом с 06:00 до 08:00 часов утра и с 18:00 до 19:00 часов вечера, чтобы доехать на своих сельскохозяйственных угодий и провести там необходимые работы. Подобное ограничение не устраивает самих крестьян, так как им приходится проводить на полях и виноградниках целый день в ожидании разрешенного для движения транспорта промежутка времени.