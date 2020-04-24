Абу-Даби, , 11:49 — REGNUM Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приступили к использованию «умных» шлемов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 24 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, сотрудники полиции получили в свое распоряжения шлемы, которые обладают функцией сканирования людей на предмет наличия у них повышенной температуры. Изделия работают на расстоянии пяти метров и обладают возможностью сканировать температуру у 200 человек в минуту.

Шлемы были закуплены у китайском компании KC Wearable, в общей сложности было приобретено свыше 1 тыс. изделий.

«В случае обнаружения человека с повышенной температурой, мы предпринимаем необходимые меры для его задержания и передачи в руки сотрудников здравоохранения», — приводит агентство слова полицейского Али аль-Рамси.

Напомним, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в ОАЭ превысило 8 тыс. человек, от заболевания COVID-19 здесь скончались 50 человек.

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