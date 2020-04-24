Пекин, 24 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В китайском Ухане не осталось ни одного пациента, заразившегося коронавирусом, в тяжелом состоянии. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
По его словам, в Ухане выздоровел последний пациент, у которого болезнь протекала в тяжелой форме. В провинции Хубэй осталось 47 пациентов с коронавирусом — все они находятся в Ухане.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНР выявил шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего госпитализировано 915 человек. В Китае от COVID-19 вылечились 93,3% пациентов.
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