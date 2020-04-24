Стокгольм, , 11:53 — REGNUM В Швеции повысился спрос на пиво и крепкие спиртные напитки в период пандемии коронавируса. Об этом, как передает издание SVT Nyheter, свидетельствуют новые цифры полученной прибыли, опубликованные государственной алкогольной сетью Systembolaget.

24 апреля Systembolaget опубликовала свой квартальный отчет, в котором говорится, что доходы компаний выросли на 9% в первом квартале 2020 года.

Шарлотта Ханссон, финансовый директор Systembolaget, считает, что это напрямую связано с пандемией коронавируса.

«Увеличение продаж в марте можно разумно объяснить закрытыми границами и резким сокращением продаж алкоголя в ресторанах», — заявила Ханссон.