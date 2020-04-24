Москва, , 11:42 — REGNUM Государство должно оказывать поддержку пострадавшим от кризиса предприятиям независимо от отрасли. Об этом 24 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, установленный правительством РФ принцип оказания поддержки конкретным отраслям экономии является ошибочным. На данный момент сложно найти сферу, которая не пострадала от мер ограничений и спада потребительского спроса. Поэтому отбирать организации для оказания им помощи следует по другому принципу.

«Глобально эту систему можно было бы решить, отказавшись от системы ОКВЭД на другой принцип — принцип поддержки предприятий, которые реально пострадали. Мы предложили правительству перейти на другой принцип, если предприятие в марте-апреле по сравнению с январем-февралём потеряло свыше 30% выручки, то это предприятие следует поддерживать как пострадавшее от пандемии», — сказал Титов.

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