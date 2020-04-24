Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Новый тип коронавируса можно уничтожить солнечным светом. Об этом, со ссылкой на недавнее исследование учёных правительства США, сообщил исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан.

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По его словам, исследователи обнаружили, что ультрафиолетовые лучи оказывают мощное разрушительное воздействие на коронавирус.

«Наше самое поразительное наблюдение на сегодняшний день — это то, что солнечный свет, по-видимому, оказывает мощный эффект на уничтожение вируса, как на поверхности, так и в воздухе», — приводит France24 слова Брайана.

Он добавил, что подобный губительный эффект оказывает и температура, и влажность. Так, при температуре 21−24 градуса Цельсия и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастёт до 80%, то вирус начнёт гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту.

Добавим, что, согласно выводам французских учёных из Университета Прованса, коронавирус SARS-CoV-2 полностью погибнет в течение 15 минут при температуре 92ºC.

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