Цхинвал, , 11:40 — REGNUM Смягчить карантинные условия в Южной Осетии распорядился премьер-министр республики Эрик Пухаев 24 апреля на заседании правительства. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, было решено продлить карантинные ограничения в республике до 30 апреля. Но эти меры будут смягчены, чтобы снизить их негативное влияние на экономику страны.

Сообщается, что в Южной Осетии могут возобновить работу объекты торговли, салоны красоты, бани и различные мастерские.

«Просьба объяснить открывающимся объектам о необходимости проводить дезинфекцию и исключить массовое скопление людей», — сказал глава правительства главному санитарному врачу республики Марине Кочиевой.

Напомним, в Южной Осетии нет выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, но в республике введены карантинные меры. В связи с тем, что в соседних странах напряженная эпидемиологическая обстановка, Цхинвал решил закрыть государственную границу.

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