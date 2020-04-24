Оренбург, , 11:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 апреля, из больниц выписаны четыре человека, которые проходили лечение от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Выздоровел один житель Перми и три жителя Чайковского. Общее число выздоровевших от коронавируса в Пермском крае увеличилось до 52 человек.

Напомним, на 24 апреля в Пермском крае подтверждено лабораторно 318 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 31 случай.