Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Ростов-на-Дону, Донецк и Батайск по-прежнему являются лидерами среди городских округов Ростовской области по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт ИА REGNUM 24 апреля.

В частности, согласно данным, размещённым на карте распространения SARS-CoV-2 в регионе, в областном центре подтверждён 151 случай инфицирования, в Донецке — 60, в Батайске — 45.

ИА REGNUM напоминает, что среди муниципальных районов Ростовской области по этому показателю лидирует Азовский район, где выявлено 22 случая заражения SARS-CoV-2. Второй и третье место по числу зарегистрированных случаев инфицирования у Аксайского (18) и Белокалитвинского (17) районов.

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