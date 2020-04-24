Москва, , 11:35 — REGNUM Деятельность некоммерческих организаций, не предусмотренную их уставом, предложила разрешить на период пандемии председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Об этом сообщается на портале SeldonNews.

Свое предложение она сделала в ходе видеовстречи с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Он сообщил, что сейчас по всей стране в благотворительной акции #МЫВМЕСТЕ работает более 460 партнерских НКО.

Медведев уточнил, что многим НКО нельзя вести свою деятельность по оказанию помощи в дистанционном формате, потому что это грозит им проблемами при оформлении отчетности. В ответ на это уточнение Тополева-Солдунова и предложила разрешить НКО неустановленную деятельность на период пандемии.

Общественная палата РФ присоединилась к акции #МЫВМЕСТЕ с первых дней ее существования и призвала НКО присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи. С тех пор, вместе с региональными палатами ОП РФ проводит онлайн-координацию и привлекает к помощи нуждающимся в период самоизоляции гражданам региональные НКО.

Таким образом, некоммерческий сектор, наряду с другими партнерами акции, стал действенным ресурсом смягчения социальных последствий пандемии.