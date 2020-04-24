Москва, , 11:34 — REGNUM Ситуация с выдачей бизнесу льготных кредитов для выплаты зарплат сотрудникам изменилась в России в лучшую сторону. Об этом 24 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Титов напомнил, что неделей ранее анализ, проведенный уполномоченными по правам предпринимателей в регионах, показал, что банки готовы предоставить льготные кредиты, которые правительство РФ определило в качество одной из мер поддержки, лишь в единичных случаях. Однако после того, как ситуация получила огласку, положение дел изменилось в лучшую сторону, как показала новая проверка.

«По 142 заявкам, надо сказать, что в общем ситуация изменилась в лучшую строну, одобрено 36 и 63 рассматривается, отказано — 43. То есть одобрена уже четверть, отклонено — 30% и на рассмотрении 45%. Основных причин отказа несколько — то что в банке нет зарплатного проекта или то что он используется в другом банке. Часто бывает отказ и без основания — в 19% случаев. Но еще бывает и так, что даже в крупных банках, в отдельных отделениях, мы наблюдали отказ по причине того, что механизм не отработан», — сказал Титов.

Однако в целом ситуация с выдачей льготных кредитов для выплаты зарплаты существенно улучшилась. Отказы уже перестали носить массовый характер, однако их доля по прежнему превышает долю положительных ответов на заявки.

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