Тверь, , 11:29 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки, сообщили 24 апреля в региональном оперштабе.

Всего в Тверской области заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 412 человек, 15 человек выздоровели. Тверская область также остаётся в числе регионов, где пока не зафиксировано ни одного летального исхода.

Под постоянным медицинским наблюдением из-за коронавируса на данный момент находятся 397 человек — они изолированы.

За сутки на заражение коронавирусом были проверены 1 тыс. 261 человек, а общее число обследованных приближается к 21 тыс. человек.