Пермь, , 11:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 апреля, лабораторно подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заражение выявлено у 15 мужчин, 13 женщин и трех детей. Все они контактировали с носителями возбудителя заболевания. Пациенты давно изолированы и получают терапию. Также определён круг контактов, который находится под наблюдением медиков.

На сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом в Пермском крае достигло 318. На лечении находятся 234 пациента. Выздоровели 52 человека, четверо скончались. На домашнем карантине пребывают 1930 человек.