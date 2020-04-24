Донецк, 24 апреля 2020, 11:30 — REGNUM В Донецкой Народной Республике второй человек скончался от заболевания COVID-19. Об этом сообщила 24 апреля пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.
Всего по состоянию на 24 апреля в ДНР подтвердили 71 случай заражения коронавирусом. Два пациента полностью выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный случай в ДНР произошёл 22 апреля. От последствий COVID-19 скончался 60-летний мужчина.
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