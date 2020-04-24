Донецк, , 11:30 — REGNUM В Донецкой Народной Республике второй человек скончался от заболевания COVID-19. Об этом сообщила 24 апреля пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

«23 апреля, выявлено четыре случая заболевания COVID-19. Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжёлое течение болезни», — сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 24 апреля в ДНР подтвердили 71 случай заражения коронавирусом. Два пациента полностью выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный случай в ДНР произошёл 22 апреля. От последствий COVID-19 скончался 60-летний мужчина.

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