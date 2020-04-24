Аккра, , 11:29 — REGNUM Более 8000 полицейских, привлеченных для обеспечения карантинных мер в некоторых частях Ганы, пройдут обязательную проверку на наличие заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в общей сложности более 30 000 сотрудников сил безопасности были развернуты по всей стране для обеспечения соблюдения введенных ограничений.

Сотрудники, которым было постановлено пройти тестирование, дежурили в горячих точках распространения коронавируса, отмечают репортеры.

Напомним, что в понедельник, 20 апреля, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отменил общенациональный карантин, который продолжался в течение трех недель.

Однако школы по-прежнему остаются закрытыми, а также все еще действует запрет на общественные собрания, границы страны тоже не были открыты.

Около 800 человек были арестованы за нарушение ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса, их преследуют в судебном порядке.

Напомним, в западноафриканской стране было зарегистрировано 1154 случая заражения коронавирусом.